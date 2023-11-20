В Польше задержали контрабандистов, которые переправляли людей через границу с Беларусью

Польские пограничники задержали шесть человек, которые подозреваются в участии в международной банде, незаконно переправлявшей людей через польско-белорусскую границу. Об этом сообщает RMF FM.

Прокурор Люблинского отделения департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Люблине выдвинул шести лицам обвинения в участии в международной организованной преступной группе, которая организовала незаконное пересечение государственной границы.

Подозревают, что благодаря их действиям были незаконно переправлены около 2600 человек, которые заплатили банде по меньшей мере несколько тысяч долларов за переправку.

За это контрабандистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В отношении одного из подозреваемых прокурор применил меру пресечения в виде полицейского надзора и запрета на выезд из страны.

Согласно выводам прокуратуры, в Турции, Ираке и Беларуси банда подыскивала лиц, заинтересованных в нелегальном въезде в ЕС. Иммигрантами были преимущественно иракцы, сирийцы и палестинцы. Сначала их отправляли в Беларусь, а затем в Польшу, откуда переправляли к западной границе.

В рамках расследования уже предъявлены обвинения 32 лицам, среди которых граждане Беларуси, Украины, Сирии, Ирака, Турции, Грузии и Польши. Расследование проводят не только польские правоохранители, но также литовские, немецкие, Европол и Евроюст.

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польши задержала гражданина Украины, который пытался переправить нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

В августе 2023 года в МВД Польши заявили, что Россия и Беларусь организуют очередную искусственную миграционную волну в ЕС через польскую границу с целью дестабилизации региона.

В октябре стало известно, что польские пограничники все чаще задерживают при попытке пересечь границу нелегальных мигрантов, имеющих российские визы.