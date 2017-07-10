Польша планирует построить забор на границе с Беларусью и Украиной протяженностью 729 км в рамках борьбы с африканской чумой свиней (АЧС). Соответствующие рекомендации со стороны экономического комитета при Совете министров Польши сообщила заместитель министра сельского хозяйства РП Эва Лех.

“Насколько известно об АЧС, у зараженного дикого кабана болезнь развивается настолько быстро, что он не способен быстро передвигаться на большие расстояния и тем более перепрыгивать через забор”, – отметила Лех.

По ее словам, ориентировочная стоимость строительства такого забора может составить 100 млн злотых (27 млн долл.).

Вирус АЧС появился на территории Польши в феврале 2014 года, с тех пор в стране зафиксировано 49 вспышек этой болезни и 380 случаев АЧС у диких кабанов. Больше всего случаев зафиксировано в Люблинском, Подляшском и Мазовецком воеводствах вблизи границы с Беларусью.