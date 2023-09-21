Последнее обновление: 21.09.2023 10:27

В Греции проходит общенациональная забастовка

Общенациональная забастовка работников государственного сектора, включая транспортников, авиадиспетчеров, медицинских работников и учителей, парализовала Грецию. Об этом сообщает Kathimerini.

С объявлением о 24-часовой общенациональной забастовке в четверг 21 сентября выступил Исполнительный комитет Конфедерации государственных служащих (ADEDY), выразив свое несогласие с новым законопроектом Министерства труда.

Как говорится в заявлении, ADEDY требует отзыва законопроекта и призывает работников принять участие в митингах, которые проходят по всей стране.

Забастовку также поддерживают другие крупные профсоюзы: PAME, Федерация учителей средних государственных школ (OLME), Профсоюз работников морского транспорта (PENEN), а также Федерация работников государственных больниц, которые считают, что новое законодательство подорвет права работников и условия труда.

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