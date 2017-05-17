В Греции пройдет всеобщая забастовка

Всеобщая 24-часовая забастовка пройдет в Греции в среду в знак протеста против продолжения политики затягивания поясов. Не будет работать часть общественного транспорта, больницы, государственные и муниципальные учреждения, прекратится железнодорожное и паромное сообщение, четыре часа будут закрыты аэропорты из-за забастовки диспетчеров.

Забастовка намечена с вязи с голосованием 18 мая в парламенте по законопроекту, предусматривающему сокращение с 2019 года пенсий, зарплат, повышение налогов, реформу энергетики.

Во вторник в рамках акции прошла 24-часовая забастовка СМИ, чтобы журналисты могли освещать общенациональную акцию протеста.

Профсоюзы госслужащих и работников частного сектора проводят забастовку под лозунгами "Нет четвертому меморандуму с кредиторами", "Остановить распродажу энергокомпании и государственного имущества", "Нет новому сокращению пенсий и зарплат". Профсоюзы торговцев требуют не допустить работы магазинов по воскресеньям, как требуют кредиторы, и остановить рост налогов.

Уже сутки — с ноля часов 16 мая бастуют греческие моряки, в связи с чем приостановлено движение паромов на всей территории Греции. Первоначально акция протеста моряков планировалась на 48 часов, однако во вторник на собрании было решено продлить забастовку еще на два дня – на четверг и пятницу. Все паромы остаются пришвартованными в портах, и греческие острова окажутся четыре дня отрезанными от материка и друг от друга.

Всегреческая федерация моряков PNO требует решения вопроса о пенсиях морякам и радикального пересмотра ряда министерских решений, касающихся работы каботажных судов на международных маршрутах и коллективных трудовых соглашений. В своем заявлении федерация просит понимания и поддержки путешественников "борьбы, которая охватывает все греческое общество".

Международный афинский аэропорт не будет работать четыре часа в среду 17 мая из-за забастовки диспетчеров, две греческие авиакомпании изменят время вылетов более 100 рейсов.

"В связи с участием Союза греческих диспетчеров воздушного движения в 24-часовой общенациональной забастовки, 17 мая не будет никаких рейсов в/из "Международный аэропорт Афин" с 11.00 до 15.00 (время совпадает с московским)", - сообщила администрация аэропорта.

С 8.00 до 12.00 пройдет забастовка служащих телекоммуникационной службы управления гражданской авиации.

Греческие авиакомпании "Эгейские авиалинии" (AEGEAN) και Olympic Air объявили об отмене восьми местных рейсов и изменении времени вылета 99 рейсов, в том числе международных. Добраться в аэропорт можно будет лишь на такси.

Метро в среду будет работать с 9 утра до 4 часов дня, чтобы бастующие могли поучаствовать в демонстрациях протеста в центре города. Троллейбусы и автобусы днем ходить не будут.