В Греции проходит всеобщая забастовка против политики жесткой экономии

В Греции в четверг запланирована 24-часовая всеобщая забастовка в знак протеста против политики правительства по жесткой экономии.

Забастовка, к которой на прошлой неделе призвали объединения самых больших профсоюзов страны, вызовет перебои в движении общественного транспорта, а также в работе большинства правительственных и государственных служб, сообщает Ekathimerini.

В центре Афин сегодня ожидаются демонстрации под парламентом, который продолжит обсуждение бюджета на следующий год. В связи с забастовкой водителям рекомендуют избегать поездок в центр города.

Кроме этого, сообщается, что метро и трамваи в Афинах будут работать только с 9:00 до 14:00 по местному времени, а городские автобусы и троллейбусы с 9:00 до 21:00.

К 24-часовой забастовке также приобщится национальная и пригородная железная дорога, которая сегодня не будет предоставлять услуги. Поэтому железнодорожного сообщения с Международным аэропортом Афин в этот день не будет.

На 4 часа к забастовке присоединятся и авиадиспетчеры, в результате чего ряд внутренних рейсов будет отменен или отложен.

В круглосуточной забастовке будут принимать участие также работники портов и государственные служащие. Частично не будут работать школы, государственные учреждения и больницы.