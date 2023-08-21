В Украине хотят создать военную полицию

В Украине народные депутаты совместно с сотрудниками Главного управления военной юстиции Министерства обороны Украины разработают законопроект о военной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны. Цель формирования — поддержка военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта.
Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.
Среди основных задач:
правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;
оперативно-розыскная деятельность;
специальная превенция в ВСУ, Государственной специальной службы транспорта;
обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, Государственной специальной службы транспорта;
защита прав военнослужащих;
защита государственного имущества;
исполнение наказаний.
Разработчики законопроекта планируют достичь совместимости военной полиции со структурами государств-членов НАТО. В настоящее время документ находится на этапе согласования.