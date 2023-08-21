В Украине хотят создать военную полицию

В Украине народные депутаты совместно с сотрудниками Главного управления военной юстиции Министерства обороны Украины разработают законопроект о военной полиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что военная полиция должна стать военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны. Цель формирования — поддержка военной дисциплины среди военнослужащих ВСУ, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта.

Орган будет создан на основе Военной службы правопорядка в ВСУ. К нему перейдут отдельные полномочия по оперативно-розыскной деятельности и досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

Среди основных задач:

правоохранительная деятельность по предупреждению, выявлению, прекращению военных преступлений, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и военных уставов;

оперативно-розыскная деятельность;

специальная превенция в ВСУ, Государственной специальной службы транспорта;

обеспечение правопорядка, военной дисциплины в ВСУ, Государственной специальной службы транспорта;

защита прав военнослужащих;

защита государственного имущества;

исполнение наказаний.

Разработчики законопроекта планируют достичь совместимости военной полиции со структурами государств-членов НАТО. В настоящее время документ находится на этапе согласования.