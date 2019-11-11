Украинцы полюбили Лукашенко, ненавидя Путина

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", передает УНИАН.

К канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%. К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджеп Тайип Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% – отрицательно, только 17% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Таким образом, на Юге и Востоке несколько лучше относятся к таким мировых лидерам как Лукашенко, Эрдоган, и особенно Путин, а на Западе - к Дуде, Трюдо, Трампу. В возрастном разрезе Лукашенко пользуется заметно большим уровнем поддержки среди самых старших.

Но такие политики как Макрон, Джонсон и Трамп имеют больше своих сторонников среди представителей младших возрастов. В имущественных категориях среди наименее обеспеченных заметно больше сторонников Лукашенко и Путина, среди состоятельных - Дуды, Макрона, Трюдо, Джонсона, Трампа.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.Сроки проведения исследования: 29 октября – 4 ноября 2019.