Украина вошла в число стран с наибольшим числом жертв наземных мин

В 2018 году от наземных мин и самодельных взрывных устройств в мире погибли или получили ранения 6897 человек. Такие данные содержатся в докладе "Landmine Monitor 2019", который в четверг, 21 ноября, представила в Мюнхене Международная организация инвалидов (Handicap International).

По ее данным, речь идет в первую очередь о мирных жителях, причем более половины из них - дети. Как отмечают эксперты, число жертв необычайно высоко вот уже четвертый год подряд, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, передает DW.

Наибольшее количество погибших и раненых зафиксировано в результате "вооруженных конфликтов и масштабного насилия" в Украине, Афганистане, Мали, Сирии, Нигерии и Мьянме.

Авторы публикации, в частности, отслеживали соблюдение Оттавского договора. Он запрещает применение, накопление, производство и передачу противопехотных мин, а также регулирует процесс разминирования и поддержку пострадавших.

С 25 по 29 ноября в Осло пройдет конференция государств - участниц соглашения, призванная оценить ситуацию в этой сфере.

В 1996-1997 годах правительство Канады и представители еще десятков стран самостоятельно провели ряд конгрессов, завершившихся принятием Оттавского договора. На август 2018 года к конвенции присоединились уже 164 страны. Данный процесс был запущен во многом благодаря активной гражданской кампании за запрещение противопехотных мин. Это движение получило Нобелевскую премию мира в 1997 году.