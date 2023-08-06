Украинская ПВО ночью уничтожила 57 воздушных целей

Воздушные Силы ВСУ ночью во время вражеской атаки уничтожили 57 воздушных целей, говорится в сообщении командования Воздушных Сил.

Отмечается, что в первой волне атаки вечером 5-го августа враг применил 14 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и три аэробаллистические ракеты Х-47 «Кинжал».

В ночь на 6 августа враг продолжил атаковать ударными БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления, крылатыми ракетами «Калибр» – из акватории Черного моря и крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Каспия.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожены все 27 ударных БпЛА «Shahed-136/131», 5 из 6 ракет «Калибр», 13 из 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х555.

Всего же, считая с вечера 5 августа, российские военные применили 70 средств воздушного нападения, говорится в сводке. Из них ПВО уничтожила: 17 крылатых ракет «Калибр»; 13 крылатых ракет Х-101/Х-555; 27 ударных шахедов.