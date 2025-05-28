Россия ночью запустила по Украине ракеты и десятки дронов

В ночь на 28 мая Россия запустила по Украине шесть ракет разных типов и 88 дронов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, противовоздушной обороне удалось обезвредить 71 БпЛА, зафиксировано несколько попаданий.

Пять баллистических ракет "Искандер"-М/KN-23 и одну авиационную ракету Х-59/69 россияне запустили из Курской и Воронежской областей, а также из аннексированного Крыма. Дроны запускались из направлений Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено обезвреживание 71 дрона Shahed и БпЛА других типов на востоке, севере и юге страны. Из них 34 были сбиты, а 37 – локационно потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в восьми локациях.

В Харьковской области в результате атаки восемь человек пострадали, среди них ребенок, один человек погиб. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В ГСЧС отметили, что из-за атаки возникли масштабные пожары в регионе. Зафиксировано более 10 попаданий в жилой сектор и гражданское предприятие.

В Днепропетровской области российская армия била по Никопольской общине, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. По Марганецкой общине ударила из тяжелой артиллерии и FPV-дроном. В регионе обошлось без погибших и пострадавших.

В Сумской ОВА сообщили, что за сутки российские войска совершили почти 70 обстрелов по 34 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Есть повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры, среди девяти раненых один ребенок.