Участники саммита в Джидде договорились об уважении территориальной целостности Украины

На саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.

5 августа в Саудовской Аравии началась встреча по будущему саммиту "формулы мира", которую предложил официальный Киев.

Во встрече в Джидде, которая является уже второй встречей по саммиту "формулы мира" (после первой в Копенгагене) принимают участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и те, которые не входят в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.