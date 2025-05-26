Премьер-министр Беларуси отправился с визитом в Татарстан

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отправился с визитом в Татарстан.

Как сообщила пресс-служба правительства, Турчин встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а также посетит "ключевые промышленные предприятия".

В ходе визита в Татарстан белорусский премьер также побывает в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Это уже вторая попытка Турчина попасть в Татарстан, которая, судя по всему, сегодня удалась. Визит белорусского чиновника в эту республику планировался 23 апреля, однако тогда белорусская делегация так и не вылетела в связи с введенными аэропортом Казани ограничениями из-за атаки беспилотников.