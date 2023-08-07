Число раненых в Покровске после ракетного удара РФ выросло до 67 человек

Число раненых в Покровске Донецкой области в результате двойного ракетного удара РФ выросло до 67 человек, не менее 7 человек погибли.

Таково количество жертв ракетного удара по состоянию на 7 утра сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

«Возобновляем разбор завалов. Ночью были вынуждены приостановить работы из-за высокой угрозы повторных обстрелов», — также сообщил Клименко.

По его данным, из 67 раненых 29 являются сотрудниками полиции, 7 — спасателей и двое детей. Как сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, среди погибших — 5 гражданских, 1 — военный и заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Удар по центру Покровская был нанесен 7 августа в понедельник вечером двумя ракетами "Искандер". В результате были разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома, административные дома, заведения питания, гостиницу.