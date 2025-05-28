Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Украина нанесла удары по предприятиям в Зеленограде и Дубне

Подразделения ВСУ и СБУ нанесли удар по АО «Кронштадт» в подмосковном городе Дубна. Об этом говорится в заявлении Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Акционерное общество специализируется на беспилотных авиационных системах. Здесь, в частности, изготавливаются БПЛА «Орион», «Иноходец», «Молния», «Гром», «Термит», «Гелиос», «Сириус», наземные комплексы управления», - утверждают украинские военные.

Кроме того, в Дубне был нанесен удар по заводу «Радуга», который «производит крылатые ракеты разных классов», используемые для атак на Украину.

Третья заявленная украинским генштабом цель — АО «Ангстрем», которое «разрабатывает и производит микроэлектронную компонентную базу, широко используемую предприятиями ВПК России».

Это предприятие находится в Зеленограде. Ночью город, который административно входит в состав Москвы, был атакован дронами. Серьезные повреждение получило здание технопарка «Элма», еще один дрон упал на территории депо.

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