В августе продажи новых авто в Беларуси выросли на 24,09%

В августе в Беларуси было реализовано 2019 легковых автомобилей, что на 392 авто или 24,09% больше по сравнению с июлем, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

По сравнению с августом 2022 года продажи выросли в 3,7 раза.

За 8 месяцев 2023 года было продано 11692 новых выто , что на 5284 авто или в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«По-прежнему лидирующие позиции на рынке занимает бренд Geely – 8770 проданных автомобилей с начала года или 75% доли рынка», - говорится в сообщении БАА.

«В четвертом квартале на импорт легковых автомобилей новых марок значительное влияние окажет изменение курса белорусского рубля к юаню и унификация с Российской Федерацией тарифов утилизационного сбора в Республике Беларусь», - отмечают эксперты БАА.