Российские военкоры справедливо раскритиковали неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне действия украинского огня на такое длительное время и использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования.

Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны, пишет УНН.

Так, российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удар по дивизии 20-й общевойсковой армии РФ вблизи Кременной Луганской области, пока те ждали выступления командира. Это вызвало типичное недовольство военкоров в отношении российских командиров.

Российские источники утверждали, что дивизия ждала два часа в одном месте, ожидая прибытия командующего 20-й общевойсковой армией генерал-майора Сухраба Ахмедова и его выступления с речью. Один военкор предположил, что в результате украинского удара HIMARS, погибло около 100 российских военнослужащих, еще 100 были ранены.

"Военкоры справедливо раскритиковали неудачное решение сосредоточить большое количество российских сил в зоне действия украинского огня на столь длительное время и использовали ситуацию, чтобы повторить давнюю критику неэффективного российского командования. Это напоминает предыдущие случаи значительных безответственных военных действий России, которые привели к драматическим для них потерям, в частности украинский удар 31 декабря 2022 года по большой концентрации российских сил в Макеевке Донецкой области.

Российские военкоры ранее призывали российских чиновников привлечь российское военное руководство к ответственности за удар в Макеевке, и они регулярно пытались возложить вину за масштабные военные неудачи России на отдельных командиров. Военкоры жаловались, что Ахмедов и подобные командиры продолжают занимать ключевые должности вместо того, чтобы быть привлеченными к ответственности. Эта давняя жалоба свидетельствует о широком пренебрежении к российскому министерству обороны", - отметили в Институте изучения войны.