Глава МИД Украины: Путин передал послание Африке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал очередную ракетную атаку на Украину, которую Россия осуществила в день визита в Киев президента ЮАР Сирила Рамафосы.

"Путин "укрепляет доверие", осуществляя крупнейшую ракетную атаку на Киев за последние недели, именно во время визита африканских лидеров в нашу столицу", – заявил Кулеба.

Напомним, утром 16 июня в Киев прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса.

Также сообщалось о планируемом визите председателя Африканского Союза и Президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани, президента Конго Дени Сассу Нгессо, президента Уганды Йовери Мусевени, президента Сенегала Маки Салл, президента Замбии Хакайде Хичилема.

Днем этого же дня в Украине объявили масштабную воздушную тревогу: Воздушные силы зафиксировали пуски ракет «Калибр» из Черного моря, а также баллистических ракет.

"Около 11:00 16 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами «Калибр» и аэробаллистическими ракетами Х-47 «Кинжал». Направление атаки – Киевская область! Все ракеты уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования «Центр»", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Кроме того, как сообщается, уничтожено два вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В результате падения обломков ракет пострадали 4 человека, среди них один ребенок, сообщает в пятницу ГУ ГСЧС в Киевской области.

"Вследствие ракетного удара врага и работы ПВО в одном из районов Киевской области, зафиксировано падение обломков. Разрушены 3 жилых дома, 15 - повреждены, в том числе 2 хозяйственные постройки. Пострадали 4 человека, из них трое взрослых и один ребенок", - говорится в сообщении.

Как отметил Кулеба, этой атакой Путин передает "послание" африканским странам: "Российские ракеты – это послание Африке: Россия хочет войны, а не мира".

В свою очередь, посол ЕС в Украине Матти Маакасикас назвал сигналом от государства-агрессора ракетный удар по Киеву во время визита шести африканских лидеров в украинскую столицу. Он отметил, что эта атака похожа на удар по Киеву во время визита генсека ООН в апреле 2022 года.

"Ракетный удар по Киеву, когда здесь находятся 6 африканских лидеров, как сигнал от государства-агрессора. Определенное сходство с атакой на Киев в апреле 2022 года, когда в городе находился генеральный секретарь Гутерреш. В любом случае, лидеры чувствуют определенные реалии агрессивной войны России", – заявил Маасикас.