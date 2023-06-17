США назвали ужасной иронией обстрел Киева во время визита африканских лидеров

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал проявлением ужасной иронии ракетный обстрел украинской столицы, когда там находились представители нескольких африканских стран/

«В Украине сейчас находятся представители шести или семи африканских стран, которые также пытаются продвигать мирное предложение. Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу было направлено еще больше российских ракет», - заявил Блинкен.

Он также отметил, что США поддерживают мирные инициативы других стран, однако только те, которые имеют целью установление справедливого и прочного мира.

«Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, который разжигает Россия», - отметил госсекретарь США.