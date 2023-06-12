Последнее обновление: 12.06.2023 18:01

Зеленский: Россия продолжает "войну против жилых домов"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по жилым домам в Кривом Роге , опубликовав видео пятиэтажного дома, горящего в городе.

По словам Зеленского, Россия продолжает "свою войну против жилых домов, обычных городов и людей".

"К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!" - написал он в телеграм-канале. Зеленский пообещал, что "за каждую ракету они будут отвечать".

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной ракетной атаке есть попадание в пятиэтажный жилой дом, погибли по меньшей мере 6 человек, 25 раненых.

Украинский генштаб в утренней сводке сообщил, что минувшей ночью Россия атаковала Украину 14 крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками "Шахед".

"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении.

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