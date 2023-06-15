ВСУ за ночь уничтожили 22 воздушные цели

Воздушные Силы ВС Украины в ночь на 15 июня уничтожили 22 воздушные цели, выпущенные российскими войсками.

Отмечается, что в период с 00.20 по 04.30 ч, российские военные нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131".

"Четырьмя самолётами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные – попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", - говорится в сообщении Воздушных Сил, передает УНН.

Иранские "шахеды" военные РФ запускали с северного и южного направлений.

"Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток". Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении", - говорится в сообщении.

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что по предварительной информации, в небе над Одесской областью Силами ПВО были сбиты все 13 вражеских "шахедов".

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаке по Кривому Рогу один человек получил ранения.

"Этой ночью враг снова атаковал Кривой Рог ракетами. Попал по двум промышленным предприятиям. Ранения получил 38-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Лысак добавил, что в результате обстрела, на предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. В частности, побиты газопроводы, а также уничтожены шиномонтаж и автобус.

"Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки повредили авто. Также ночью воины ПвК "Восток" уничтожили в небе над регионом все 5 ударных дронов типа "Shahed-131/136", - отметил Лысак.