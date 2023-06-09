Последнее обновление: 09.06.2023 13:13

Грета Тунберг призвала привлечь Россию к ответственности за катастрофу на Каховской ГЭС

Известная экологическая активистка Грета Тунберг назвала катастрофу на Каховской ГЭС экоцидом и призвала привлечь к ответственности за произошедшее власти России.

Тунберг опубликовала в своем твиттере кадры с разрушенной гидроэлектростанцией и написала: «Этот экоцид, продолжающий неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину, - еще одно злодеяние, для которого миру трудно подобрать слова. Наши взоры снова обращены в сторону России, которую необходимо привлечь к ответственности за ее преступления».

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