Зеленский: Во главе России стоят нелюди

Президент Украины Владимир Зеленский резко обрушился на российское руководство, обвинив его в совершении масштабных актов терроризма.

В своем видеообращении в ночь на пятницу Зеленский заявил, что российские войска продолжают целенаправленно обстреливать Херсон и другие населенные пункты области, уже затопленные в результате разрушения Каховской ГЭС, передает BBC.

"Они обстреливают даже точки эвакуации, что является уже таким проявлением зла, на которое, пожалуй, никакие террористы в мире, кроме российских, не шли", - сказал он.

Днем в четверг российские войска нанесли удар по полузатопленному Херсону, где продолжается спасательная операция. После полудня российские снаряды начали падать рядом с местом, где происходила эвакуация людей с затопленных территорий и куда прибывали спасательные лодки.

По словам Зеленского, на левобережной части Херсонщины, удерживаемой российскими войсками, оккупанты полностью бросили людей на произвол судьбы. "Там уже вторые сутки только расширяется катастрофа. И это тоже абсолютно осознанный выбор российского руководства", - сказал украинский лидер.

"Нет сейчас в мире тех, кто не увидел бы, что Россией руководят нелюди. Нелюди, которые собственно и являются величайшей катастрофой на планете сегодня. Мы должны сделать вместе с партнерами всё, чтобы мир доказал, что умеет справляться с такими катастрофами – с такими террористами", - заключил он.

В четверг Зеленский посетил затопленные в результате разрушения плотины районы, где пообщался с чиновниками, занимающимися борьбой с последствиями катастрофы, встретился с местными жителями и обратился к международным организациям с призывом о гуманитарной помощи.