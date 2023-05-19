Последнее обновление: 19.05.2023 18:07

Украинский язык официально внесли в систему переводов Еврокомиссии

Украинский язык официально внесен в систему переводов Еврокомиссии — eTranslation. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

eTranslatio — это бесплатный онлайн-инструмент для перевода текстов и официальных документов на 24 языка ЕС.

Как отмечает ведомство, благодаря этому украинцы смогут переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский. Соответственно, скорее их анализировать и имплементировать. А также украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС.

"Для Украины это важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам по членству в Евросоюзе. Все официальные языки ЕС уже в eTranslation, теперь и украинский среди них", - говорится в сообщении.

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