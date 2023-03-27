Франция, Польша и Германия с участием Украины обсудят расширение ЕС

Украина примет участие во встрече министров по европейским делам стран Веймарского треугольника, где главной темой станет расширение Европейского Союза. Об этом сообщил министр по делам ЕС Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Веймарский треугольник - консультативный форум между Германией, Францией и Польшей.

По словам польского министра, следующая встреча этого формата состоится 12 мая в Курницком замке, что вблизи Познани, сообщает издание WNP.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила свое участие в этой встрече, сообщил вель Сенк.

Польский министр отметил, что топ-темой собрания станет расширение ЕС, в частности, членство Украины.

"Главной темой будут вопросы расширения ЕС, с особым акцентом на Украину, но не только, поскольку мы также будем говорить о европейской перспективе Молдовы и западнобалканских стран", - отметил министр.

Он добавил, что часть дискуссии также будет посвящена институциональным вопросам в ЕС.

Как известно, первая оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев планирует завершить выполнение воплощения из них.

Сейчас есть только экспертные оценки того, как Украина выполняет "кандидатские требования". Официальная и окончательная оценка со стороны ЕС будет представлена только в октябре.