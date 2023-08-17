Последнее обновление: 17.08.2023 14:41

Украина не выполнит на 100% все 7 требований ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина до октября не выполнит все семь критериев Еврокомиссии, однако переговоры о вступлении все равно начнутся.

Об этом она сказала во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС" в Киеве.

По словам вице-премьера, речь идет о фундаментальных реформах, и эти изменения будут внедряться годами.

"Но в октябре мы точно обеспечим выполнение всех институциональных шагов", – добавила она.

Стефанишина отметила, что во время выполнения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например – полноценное выполнение антикоррупционной программы".

"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием", – сказала она.

Стефанишина убеждена, что Украина выполнит условие о восстановлении публичного электронного декларирования.

Вице-премьер отметила, что политическое решение о начале переговоров о членстве Украины в ЕС будет принято. Она считает декабрь "последней возможностью для принятия политического решения о начале переговоров".

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