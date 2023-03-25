Украина намерена повысить тариф на транзит российской нефти

Украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» с 1 апреля повысит тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины.

Как сообщает агентство Argus, ставка вырастет в два раза до €27,2 за тонну. Рост тарифа в Киеве объясняют затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.

На данный момент окончательного решения по этому вопросу нет, продолжаются переговоры.

По данным Argus, график поставок по южной ветке «Дружбы» во втором квартале предусматривает увеличение отгрузок нефти почти на 30%, до 321 тыс. баррелей в сутки (около 4 млн тонн за три месяца).

Ранее тариф вырос на 18,3%, до €13,6 за тонну.