Украина снова приостановила транзит нефти в ЕС

АО "Укртранснафта" 20 мая возобновила транзит нефти в ЕС, однако временно приостановила его в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. Об этом в Facebook написала пресс-служба "Укртранснафты".

"20 мая в 00.00 часов АО «Укртранснафта» в соответствии с согласованным операторами Дружбы графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне", - говорится в сообщении.

"Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба» после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть.

Ранее компания планировала возобновить транзит нефти в ЕС с 20 мая в штатном режиме. В соответствии с запланированными мероприятиями, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая проводили подготовительные работы по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.