Транзит нефтепродуктов через Украину вырос в восемь раз

В ноябре 2017 года транзит нефтепродуктов (без учета СУГ) через территорию Украины составил 79 тыс. т, что в восемь раз выше показателя ноября прошлого года (9,7 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

За одиннадцать месяцев 2017 года транзит нефтепродуктов через Украину составил 510 тыс. т (+57%).

Основные транзитные поставки в ноябре пришлись на мазут. За отчетный период было транзитировано 70,3 тыс. т. Весь ресурс прошел транзитом через Одесский порт из Беларуси в Сербию.

В ноябре транзит дизельного топлива через Украину составил всего 5,8 тыс. т. Это на 41% выше показателя ноября 2017 г. Из этого объема 3,4 тыс. т было транзитировано из Беларуси в Молдову и 1,9 тыс. т - из Литвы в Молдову.

Транзит бензинов за отчетный месяц составил 3 тыс. т: 2,2 тыс. т было отправлено из Беларуси в Молдову; 0,4 тыс. т - из Литвы в Молдову; 0,3 тыс. т - из Молдовы в Узбекистан.

Мининфраструктуры подало в Кабмин для согласования проект приказа, которым предлагает снизить в 5,7 раза ставки портовых сборов для судов, осуществляющих транзит нефтепродуктов.