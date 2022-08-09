Последнее обновление: 09.08.2022 18:45

Венгерская компания оплатит транзит российской нефти через Украину

Крупнейшая венгерская нефтегазовая компания MOL выразила готовность взять на себя оплату транзита российской нефти "Транснефть" по нефтепроводу "Дружба" через Украину.

"Несмотря на то, что MOL обладает запасами нефти на несколько недель, компания работает над разрешением ситуации, а также ведет переговоры о том, чтобы взять на себя платежи", - цитирует Интерфакс представителя пресс-службы венгерской компании.

В прошлый четверг, 4 августа, украинская госкомпания "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии.

Российская компания "Транснефть" подтвердила остановку прокачки, заявив, что не смогла оплатить услуги украинского транзита из-за европейских санкций.

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