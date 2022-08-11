Украина возобновила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию

Украина в среду вечером возобновила транзитную прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию и восстановит транзит в Венгрию в четверг утром.

«Нефть уже находится на территории Словакии», – сообщил в среду министр экономики Словакии Ричард Сулик, передает УНН.

В комментарии венгерской нефтекомпании MOL отмечается, что нефть поступит в Венгрию в четверг, пишет Portfolio.hu.

Российская компания "Транснефть" 9 августа сообщила, что прокачка нефти была остановлена из-за отсутствия оплаты транзита. По данным российской компании, "Укртранснафта" вернула платеж в "Газпромбанк", сославшись на седьмой вступивший в силу пакет санкций ЕС.

MOL и Slovnaft инициировали обсуждение с украинской и российской сторонами возможности оплаты транзитного сбора со стороны компаний, чтобы возобновить поставки нефти.

10 августа стало известно, что венгерская и словацкая нефтяные компании MOL и Slovnaft оплатили транзит российской нефти через Украину.