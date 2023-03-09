Еврокомиссия предложит странам ЕС продолжить сокращение потребление газа на 15%

Брюссель предложит странам ЕС добровольно продолжить сокращение потребления газа на 15% до следующего года.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон на заседании профильного комитета Европарламента.

По словам Симсон, сегодня ЕС имеет хорошие условия для того, чтобы закончить эту зиму без дефицита и начать следующий сезон с наполовину заполненными газохранилищами.

Впрочем, добавила Симсон, не нужно питать иллюзий, что этот год будет легким.

"Остается много неопределенностей. Нам нужно поддерживать здоровый и разумный баланс спроса и предложения. Я собираюсь предложить государствам-членам продолжить добровольное сокращение спроса на 15% до следующего года. Это хорошо сработало, и это лучшая гарантия достижения надлежащего уровня хранения до ноября", - отметила она.

По словам комиссара, ЕС продолжит расширять усилия по диверсификации по всему миру и обеспечению надежных поставок в Европу.

Отдельно она призвала все государства-члены и все компании прекратить покупать российский СПГ и не подписывать никаких новых контрактов с Россией после окончания срока действия существующих контрактов.

"Обязательство не продолжать действующие контракты с Россией является лучшим способом дать нашим надежным партнерам долгосрочную гарантию того, что значительный спрос останется", - отметила Симсон.

Напомним, план ЕС по сокращению потребления газа во всем Евросоюзе на 15%, чтобы справиться с газовым кризисом из-за войны России, начал действовать в августе прошлого года.

Согласно плану, страны ЕС должны были приложить все усилия для сокращения потребления газа не менее чем на 15% в период до марта 2023 года.