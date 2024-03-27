ЕС готовится к зиме без российского газа

Европейский Союз будет иметь достаточные запасы газа следующей зимой, а страны Центральной Европы, которые до сих пор закупают российский трубопроводный газ, работают над альтернативными источниками импорта на случай прекращения транзита через Украину с января. Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на газ в Европе упали до уровня, который наблюдался до вторжения России в Украину в феврале 2022 года, достигнув трехлетнего минимума в феврале, поскольку теплая погода и высокое производство электроэнергии из возобновляемых источников снизили спрос на газ и уменьшили необходимость изъятия его из хранилищ.

Однако срок действия соглашения, подписанного в 2019 году между украинским НАК "Нафтогаз" и Газпромом, которое позволяет российскому газу поступать через Украину, заканчивается в конце года, что вызывает новые опасения относительно возможных перебоев в поставках газа в Европу.

По данным Gas Infrastructure Europe, за несколько дней до завершения зимнего газового сезона в Европе, который заканчивается 31 марта, газовые хранилища Европы заполнены на 59% - это рекордный показатель для этого времени года.

"Европа находится на пути к очередному рекордному показателю запасов на начало лета, и похоже, что континент снова сможет рано заполнить свои хранилища (следующей зимой)", - заявил руководитель отдела европейского газа и глобального СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Джеймс Ведделл.

Согласно директивам ЕС, установленным после вторжения России в Украину, газовые хранилища Европы должны быть заполнены на 90% до 1 ноября.

Запасы газа в хранилищах, как правило, составляют около четверти зимнего потребления газа в Европе, где он является основным топливом для отопления, а высокие запасы должны обеспечить Европу достаточным количеством газа следующей зимой и избежать значительных ценовых шоков.

Наиболее уязвимыми странами ЕС являются Австрия и Словакия, поскольку они до сих пор импортируют значительную часть своего газа из России через Украину, но даже они заявляют, что работают над новыми источниками поставок, чтобы ограничить влияние, если поставки будут прекращены.

В 2024 году Газпром обычно поставлял около 40 миллионов кубометров газа в сутки по транзитным маршрутам через Украину, что при условии сохранения составило бы годовую норму в 14 миллиардов кубометров, или примерно 3,5% от общего спроса ЕС.

Примерно половина этого газа поступает в Австрию по трубопроводам через Украину, а затем в Словакию. Австрийская энергетическая компания OMV заявила, что она подготовилась к сценариям, при которых поставки российского газа будут прерваны.

Словацкая SPP, которая также получает российский газ через Украину, заявила, что постоянно оценивает развитие газового рынка и имеющиеся вариации