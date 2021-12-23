Газпром по-прежнему отказывается от брони польского участка газопровода «Ямал-Европа»

"Газпром" третий день подряд не бронирует польский участок газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют данные специализированной площадке GSA Platform.

В результате проходящий через Беларусь газопровод "Ямал-Европа" перешел в реверсный режим - сейчас по нему газ качается из Германии в Польшу.

Оператор германского участка газопровода - компания Gascade, реагируя на широкий общественный резонанс, выпустила специальный вопросник относительно работы газопровода в реверсном и переменном режиме.

Относительно ситуации с бронированием "Ямала-Европы" в управлении информации ПАО "Газпром" журналистам заявили: "Газпром" осуществляет поставки газа согласно заявкам потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами", сообщает Интерфакс.

Между тем, отбор газа из подземных хранилищ Европы 21 декабря стал рекордным за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE), передает ТАСС.

Общая наполненность европейских ПХГ накануне уменьшилась до 58,26% и сейчас составляет около 62,9 млрд кубометров - на 22 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

Биржевая цена газа в Европе преодолела отметку в $2,1 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ.