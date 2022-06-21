Глава ЕК предлагает снизить температуру отопления в ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает уменьшить на два градуса среднюю температуру отопления в ЕС, чтобы снизить зависимость от российского газа.

Для уменьшения энергетической зависимости от России ЕС уже принял план по диверсификации источников энергоносителей REPowerEU, а также договорился о поставках газа из США, Израиля, Азербайджана и Алжира, отметила фон дер Ляйен рассказала в интервью El Diario.

"Кроме того, важную роль играют энергоэффективность и экономия энергии. Если мы снизим температуру отопления в Европе в среднем на два градуса, то это заменит все поставки газа по "Северному потоку", – считает президент Еврокомиссии.

Еще одним важным шагом по укреплению энергетической безопасности ЕС фон дер Ляйен назвала развитие возобновляемых источников энергии.

"Это и хорошо для климата, и есть также собственный источник энергии, который придает нам независимость и защищенность энергоснабжений. Того, что планируется на этот год во всем мире, хватит, например, для удовлетворения всех потребностей Германии в энергии", - пояснила она.