Страны ЕС согласились на сокращение потребления газа, против только Венгрия

Министры энергетики стран ЕС достигли политической договоренности о добровольном сокращении потребления газа в ближайшую зиму.

Об этом сообщают европейские медиа со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.

"Это не была невыполнимая миссия! Министры достигли политической договоренности по сокращению спроса на газ в преддверии предстоящей зимы" - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Как отметил министр энергетики Люксембурга Клод Турмес, единственной страной, голосовавшей против предложения Еврокомиссии, была Венгрия. Впрочем, для принятия решения достаточно квалифицированного большинства.

"ЕС объединился – договорились о скоординированном регулировании спроса на 15% всего за 1 неделю! Уменьшение потребления нашего газа на 45 млрд кубометров – лучший шаг, чтобы отреагировать на газовый шантаж Путина – только Венгрия проголосовала против", – заявил министр.

План предусматривает обязательную цель сокращения потребления на 15% в чрезвычайных ситуациях, таких как серьезное нарушение поставок из России, хотя и предусматривает определенные исключения для особо уязвимых стран или тех, кто является неотъемлемой частью сети блока в целом.

Быстрые темпы достижения согласия, когда Европейская комиссия впервые предложила регламент на прошлой неделе, отражают стремительное ухудшение ситуации с поставками газа из России. Снабжение через ключевой газопровод Nord Stream 1 со среды сократится примерно до 20% от мощности, а "Газпром" заявил, что еще одна турбина нуждается в техническом обслуживании и будет выведена из эксплуатации.

Это делает шансы на то, что страны ЕС смогут добиться своей цели заполнения газохранилищ на 80% еще менее вероятными, что повышает ставки на сокращение потребления. После достижения согласия правила должны войти в законодательство ЕС в ближайшие дни.

Новые правила являются "беспрецедентным шагом европейской солидарности", сказал Свен Гигольд, замминистра экономики Германии. "Страны-члены, не импортирующие российский газ, демонстрируют поддержку и обязались сократить потребление. Такого еще никогда не было" – сказал он.

В преддверии встречи министров ряд стран, включая Италию, Венгрию, Польшу, Португалию и Испанию, выразили обеспокоенность по поводу целей сокращения, ссылаясь на уже достигнутое сокращение спроса, отсутствие газовых соединений с другими странами и тот факт, что решения по энергетике обычно являются национальной компетенцией.

Председательствующая в Совете ЕС Чешская Республика в последние дни предложила ряд изменений к предложению Еврокомиссии с прошлой недели, пытаясь преодолеть их оппозицию.

Согласно проекту изменения включали положение, по которому количество стран, которые должны потребовать сделать целевое сокращение спроса на 15% обязательным, возросло до пяти из трех. Еврокомиссия также может предложить чрезвычайную меру, если признает высокий риск дефицита. Чтобы оба сценария вступили в силу, необходима поддержка большинства со стороны государств-членов.