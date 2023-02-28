Последнее обновление: 28.02.2023 19:09

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 12 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 12 человек за уголовное преследование со стороны властей по ч.1 статьи 342 УК РБ ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок")

Правозащитники требуют от властей незамедлительно освободить Евгения Эмилита, Максима Самброса, Вадима Пинжакова, Дмитрия Гопонюка, Александру Захарик, Валерия Потерухина, Андрея Мамойко, Веру Мамойко, Евгения Радкевича, Андрея Филипчика, Алексея Дужего, Татьяну Дубатовка.

Число политзаключенных на данный момент в Беларуси составляет 1463 человека.

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