Тихановская заявила о готовности к любым переговорам ради политически репрессированных

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам в любом формате со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с представителями режима Лукашенко об освобождении политзаключённых и осужденных по политическим мотивам.

«Мы готовы в любой момент вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, в т.ч. начать переговоры с представителями режима, чтобы решать вопросы условий содержания и/или освобождения политических заложников. Мы поднимаем все возможные контакты и площадки для начала такого диалога», - заявила Тихановская.

Он напомнила, что сегодня в Беларуси по данным правозащитников насчитывается минимум 1439 политзаключённых и ещё тысячи человек, не признанных политзаключёнными, но осуждённых по политическим мотивам.

«Мы готовы рассматривать любые формы переговоров, если это будет способствовать освобождению политических заключенных и решению других гуманитарных проблем, связанных с политическими заключенными. Это могут быть как неформальные контакты, так и переговоры на международных площадках при внешнем посредничестве. Гарантами соблюдения договоренностей могли бы стать государства-медиаторы или другие организации, которые имеют доверие и обладают авторитетом», - предлагает Тихановская.

«Мы открыты для обсуждения действий и условий, в результате которых прекратятся новые аресты и политически мотивированные уголовные преследования. Мы готовы работать на освобождение любого и каждого, кто пострадал за свою политическую позицию. Равно как и на создание условий для безопасной возможности вернуться в Беларусь для людей, вынужденных бежать от репрессий», - подчеркнула она.