Последнее обновление: 19.01.2023 16:38

Лавров и Алейник обсудили тему политзаключенных РФ и Беларуси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с белорусским коллегой Сергеем Алейником тему задержанных в Беларуси россиян, а также белорусов, задержанных в РФ.

"Мы обсуждали сегодня ситуацию с гражданами России, которые задержаны на территории Республики Беларусь, и с гражданами Республики Беларусь, которые в аналогичной ситуации находятся на российской территории", - сказал Лавров в четверг на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Беларуси, отвечая на вопрос о ситуации вокруг осужденной в РБ россиянки Софьи Сапеги, передает ТАСС.

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