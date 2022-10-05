Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Наталья Дулина и Мерием Герасименко признаны политзаключенными

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 15 человек за уголовное преследование по ч.1 ст.342 УК РБ (групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок).

В их числе бывшая преподаватель МГЛУ Наталья и певица Мериэм Герасименко.

Правозащитники требуют от властей Беларуси немедленно освободить политзаключенных Мерием Герасименко, Владимира Зубца, Оксану Манкевич, Олега Голубовского, Геннадия Дроздова, Петра Дроздова, Валентина Мицкевича, Екатерину Бибильникову, Наталью Дулину, Владислава Шаковича, Илью Островского, Дениса Хорунжего, Людмилу Образовскую, Руслана Ксенжика и Дениса Понамарева, а также прекратить уголовное преследование в отношении всех политзаключенных.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 1348 человек.

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