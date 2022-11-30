Последнее обновление: 30.11.2022 20:54

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 18 человек

Белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 18 человек за уголовное преследование со стороны властей по 342-й статье ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок").

Правозащитники требует освободить из-под стражи Алексея Киреева, Юрия Христолюбова, Андрея Фомина, Марию Ященко, Богдана Коровца, Виктора Зигинова, Дениса Сидорка, Романа Цыганкова, Кирилла Козлова, Александра Кульбачко, Дмитрия Карякина, Владимира Карякина, Давида Анташвили, Александра Пархоменко, Сергея Макаревича, Евгению Старовойтову, Евгения Гуринова, Игоря Белаша и прекратить их уголовное преследование.

Общее число политзаключенных в Беларуси составляет 1449 человек.

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