Последнее обновление: 11.11.2022 15:19

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 35 человек

Белорусские правозащитные организации признали политическими заключенными еще 35 человек за уголовное преследование со стороны властей (ст. 342, 293 УК РБ) в связи с участием в протестах после фальсификации итогов президентских выборов в августе 2020 года.

Правозащитники требуют от властей немедленно освободить политзаключенных Даниила Витунова, Павла Долгакова, Сергея Жогло, Николая Завадского, Антона Костюченко, Анастасию Кизим, Ксению Котову, Владимира Лысака, Виктора Матейковича, Виктора Мазаника, Алеся Папковича, Яна Папковича, Владимира Павлова, Евгения Рагуцкого, Ингу Рейдольф, Карину Рейдольф, Виталия Рыбакова, Александра Семашко, Артура Хлуча, Екатерину Яковлеву, Дмитрия Русецкого, Никиту Одинца, Сергея Асановича, Евгения Афанасенко, Анастасию Буткевич, Дмитрия Гуреева, Артема Заблоцкого, Антона Комаровского, Александра Корзюка, Андрея Кунцевича, Григория Парамонова, Алексея Протаповича, Артема Парфененко, Вячеслава Сыроежко, Павла Щербина и прекратить их уголовное преследование.

Также, белорусские правозащитные организации требуют немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.

В настоящий момент число политзаключенных в Беларуси составляет 1424 человека.

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