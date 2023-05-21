США призвали к освобождению всех политзаключенных в Беларуси

Госсекретарь США Энтони Блинкен по случаю Дня солидарности с политзаключенными Беларуси призвал к освобождению всех политзаключенных в стране.

"Накануне Дня солидарности с политзаключенными в Беларуси мы осуждаем задержание более 1500 заключенных, удерживаемых режимом Лукашенко. Мы призываем к их немедленному, безусловному освобождению и поддерживаем стремление белорусского народа к демократическому будущему", - заявил Блинкен.

21 мая 2021 года в шкловской колонии умер политзаключенный Витольд Ашурак.

С момента объявлениями властями Беларуси о выборах в 2020 году 2291 человек признан политическим заключенным. По информации правозащитников, в общей сложности почти за три года с уголовным преследованием столкнулись не менее 4 300 человек. В настоящее время за решеткой удерживаются не менее 1 525 политзаключенных.