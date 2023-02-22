Беларусь и Россия внесут изменения в газовые соглашения

В декабре 2022 года белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года

«Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проекты [протоколов]… Уполномочить Министерство энергетики на проведение переговоров по проектам протоколов… и подписание протоколов", - говорится в указе №43 от 20 февраля 2023 года.

В декабре 2022 года премьер РБ Роман Головченко заверил, что цену на газ для Беларуси зафиксирована на три года на уровне прошлого года $128,5 за 1 тыс. куб. м с расчетом в российских рублях.