Беларусь и Газпром подписали протокол о ценах на газ до 2026 года

Минэнерго Беларуси подписало с "Газпромом" протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2023-2025 годах по цене 2022 года.

"Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы", - говорится в сообщении ведомства.

«В соответствии с документом, цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года», - отмечается в сообщении.

В 2022 году Беларусь покупала газ по цене $128,5 за одну тысячу кубометров.