Последнее обновление: 28.02.2023 19:09

Минэнерго Беларуси сообщило подписании газовых поправок с Газпромом

Беларусь и Россия подписали протокол о внесении поправок в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам.

Протокол подписан по итогам рабочей встречи Министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и Министра энергетики России Николая Шульгинова, сообщает пресс-служба Минэнерго РБ.

«… подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз» от 25 ноября 2011 года», - говорится в сообщении.

«Подписанные документы окончательно закрепляют договоренности … о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года», - сказано в сообщении.

В 2022 году Беларусь импортировала российский газ по цене 128,5 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование