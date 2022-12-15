Последнее обновление: 15.12.2022 12:04

Беларусь продолжает обсуждать с Газпромом условия поставки газа в 2023 году

Беларусь и Газпром пока не договорились об условиях поставки российского газа в Беларусь в 2023 году, сообщает пресс-служба Газпрома.

«Алексей Миллер обсудил с Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым и Министром энергетики Республики Беларусь Виктором Каранкевичем вопросы в области поставок российского газа», - сказано в коротком сообщении.

В текущем году Беларусь покупает российский газ по цене $128,5 за тысячу кубометров. Вместе с тем, Лукашенко настаивает на том, чтобы Россия поставляла Беларуси газ по внутренним российским ценам плюс транспортировка до границы с Беларусью, то есть по цене поставки газа в Смоленскую область РФ.

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