Последнее обновление: 19.12.2022 22:49

Лукашенко утверждает, что согласовал ценообразование на газ на 3 года

Лукашенко утверждает, что на переговорах с Путиным согласовал ценообразование на газ на ближайшие 3 года и удовлетворен решением этого вопроса.

"Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года", - сказал Лукашенко на пресс-конференции.

"Правительства в ближайшее время формализуют все наши решения, я думаю, что тогда будет повод говорить. Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас. Россия очень много помогает в этом плане", - отметил Лукашенко, но цену так и не назвал.

Беларусь в 2022 году импортирует российский газ по цене $128,5 за тысячу кубометров.

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