Последнее обновление: 21.02.2023 16:15

Предприниматель из Барановичей заплатил $4 тыс. штрафа за отказ продать запчасти военным РФ

Власти Беларуси приговорил предпринимателя из Барановичей к штрафу в размере 11,1 тыс. рублей за отказ продать автозапчасти военным РФ.

"Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 65-летнего М. - ему инкриминировано умышленное ограничение прав граждан по национальному признаку. На основании ст. 190 Уголовного кодекса Республики Беларусь ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 базовых величин ", - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

По данным следствия, ИП 20 октября 2022 года отказал в приобретении деталей для транспортного средства военнослужащим РФ.

Ранее по теме


<Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование