Власти Беларуси приговорили к 22 годам колонии двух «рельсовых партизан» из Бобруйска

Белорусские власти приговорили Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева к 22 годам лишения свободы за «совершение акта терроризма и другие преступления».

«По совокупности преступлений Климову и Аврамцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 380 и 350 базовых величин соответственно», - сообщила в пятницу Генпрокуратура РБ.

Климову и Аврамцеву инкриминированы:

участие в организации, созданной для осуществления террористической деятельности (ч.2 ст.290 УК РБ);

приготовление к акту терроризма, совершенному организованной группой (ч.1 ст.13 и ч.3 ст.289 УК РБ);

приготовление к умышленному приведению в негодность средств железнодорожного транспорта и путей сообщения (ч.1 ст.13 и ч.4 ст.309 УК РБ);

акт терроризма, совершенный организованной группой (ч.3 ст.289 УК РБ);

умышленное разрушение средств железнодорожного транспорта и средств сигнализации (ч.4 ст.309 УК РБ);

измена государству (ч.1 ст.356 УК РБ).

Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич осужден за недонесение о достоверно известном готовящемся особо тяжком преступлении (ч.2 ст.406 УК РБ).

"Минкевичу назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима. На основании закона Республики Беларусь "Об амнистии в связи с Днем народного единства" он освобожден от наказания частично, сроком на один год", - отмечается в сообщении.