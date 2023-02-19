Власти Беларуси приговорили экс-посла в Аргентине Астапенко к 5 годам заключения

Белорусские власти заочно приговорили примкнувшего к Светлане Тихановской экс-посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко к пяти годам лишения свободы.

Однако Астапенко обвинен в покушении на завладение имуществом в крупном размере, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 18500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет»,- говорится в сообщении.

По амнистии Астапенко освобожден от основного наказания частично на один год.

«Принадлежащее обвиняемому имущество – земельный участок и садовый дом – оставлено под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа», - также сказано в сообщении.